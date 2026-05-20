Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di un uomo e di una donna accusati di aver commesso abusi sessuali su una minore. L’indagine è iniziata dopo una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla bambina, che ha segnalato comportamenti sospetti. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti cautelari e stanno approfondendo le indagini per verificare eventuali altri episodi. Le persone coinvolte sono state poste in custodia e sono in corso le verifiche definitive.

È stato l’ istituto scolastico frequentato da una minorenne ad accorgersi che qualcosa non andava: dopo la segnalazione della scuola, è scattata l’indagine che ha portato all’arresto ad Acireale in provincia di Catania un uomo di 46 anni e una donna 30enne di origine romena accusati di maltrattamenti, violenza sessuale e corruzione di minorenne. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia al commissariato di Acireale da parte della scuola frequentata dalla minorenne che aveva colto possibili segnali di maltrattamenti ed abusi sessuali subiti tra le mura domestiche. La vittima, ascoltata con la garanzia dell’ascolto protetto, ha raccontato quello che subiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abusi sessuali su una minore”: arrestati il patrigno e la madre di una bambina. L’inchiesta partita dopo la segnalazione della scuola

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Caen abuelos, tía y padrastro por abuso de menor de 13 años en Santa Rosa de Copán

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