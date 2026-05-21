Scuola per Armani | Giusta la bocciatura Paese già brandizzato

Una scuola dedicata al fondatore di una nota casa di moda è stata bocciata, con un giudizio considerato corretto da parte di un rappresentante scolastico. La decisione di non intitolare l’istituto a una figura strettamente collegata al settore commerciale è stata motivata dalla volontà di mantenere un’identità indipendente. Il commento di un dirigente scolastico ha sottolineato l'importanza di scegliere un nome che non sia associato esclusivamente al mondo degli affari. La questione ha suscitato reazioni e dibattiti sul tema dell’intitolazione delle scuole.

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"Necessario che la scuola sia intitolata ad un personaggio non legato al businnes". Enrico Ghiselli consigliere comunale di "Legalità e trasparenza" è in linea con la maggioranza degli insegnanti che in sede di collegio docenti ha bocciato la proposta di dedicare l’Istituto comprensivo a Giorgio Armani (scelta che nei giorni scorsi ha aperto il dibattito con pareri invece favorevoli ad omaggiare il re delle passerelle chiedendo un ripensamento da parte dei prof). "Pur riconoscendo l’importanza del personaggio Armani, apprezzato da tutti per la sua qualità espressa nel mondo della moda, tanto da ricevere premi a iosa – comincia Ghiselli –... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola per Armani: "Giusta la bocciatura. Paese già brandizzato" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una bocciatura a scuola scatena lo stalking dell’alunno: 10 anni di persecuzioni. Già condannato, 26enne torna a minacciare il docenteCome riporta il Corriere della Sera, la vicenda ha origine sette o otto anni fa in un istituto della provincia di Venezia, dove un giovane studente... Zaragoza-Roma, bocciatura definitiva: futuro già segnato?Bryan Zaragoza, arrivato alla Roma l’ultimo giorno del calciomercato invernale, era stato fortemente voluto da mister Gasperini per coprire quella...