Il giocatore arrivato a fine mercato invernale aveva la funzione di rinforzare l’attacco sulla fascia sinistra, una posizione rimasta scoperta da inizio stagione. La sua presenza era stata fortemente richiesta dall’allenatore, che aveva deciso di affidarsi a questa scelta per migliorare la squadra. Tuttavia, la sua permanenza si è conclusa con una bocciatura definitiva, lasciando in sospeso il futuro del calciatore nel club.

Bryan Zaragoza, arrivato alla Roma l’ultimo giorno del calciomercato invernale, era stato fortemente voluto da mister Gasperini per coprire quella casella di sinistra dell’attacco romanista scoperta da inizio anno. L’esterno spagnolo è arrivato a Trigoria in prestito oneroso di 2 milioni con un diritto di riscatto fissato a 13 milioni. In 6 presenze, di cui 3 da titolare non è riuscito però a lasciare il segno. Questo ha portato Gianpiero Gasperini a lasciarlo spesso in panchina e a preferirgli altre soluzioni. Roma, spazio ai giovani: Zaragoza rimane in panchina. Nel match casalingo contro il Lecce, la Roma ha chiuso la gara con il tridente Venturino-Vaz-Arena, dall’età media di appena 18,3 anni, con Zaragoza rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della gara di domenica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Zaragoza-Roma, bocciatura definitiva: futuro già segnato?

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