Una bocciatura a scuola scatena lo stalking dell’alunno | 10 anni di persecuzioni Già condannato 26enne torna a minacciare il docente

Un ragazzo bocciato da un insegnante in un istituto della provincia di Venezia circa otto anni fa ha iniziato a perseguitare il docente con minacce e comportamenti persecutori. Dopo aver già subito una condanna, il 26enne, ora adulto, ha continuato a minacciare lo stesso insegnante, portando avanti un tentativo di persecuzione durato circa un decennio.

Come riporta il Corriere della Sera, la vicenda ha origine sette o otto anni fa in un istituto della provincia di Venezia, dove un giovane studente viene bocciato da un docente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

