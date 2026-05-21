Scuola musici e sbandieratori dedicata a Tonino Orlini

Ieri mattina, nella sede dell’Ente Quintana, è stato firmato un protocollo di collaborazione tra l’ente e un’istituzione scolastica dedicata ai musici e agli sbandieratori. La firma è avvenuta alla presenza delle parti coinvolte, che hanno sottoscritto formalmente l’accordo. La scuola, dedicata a Tonino Orlini, si occuperà di attività legate alla musica e ai balli tradizionali, coinvolgendo studenti e praticanti del settore. La collaborazione mira a promuovere e valorizzare le tradizioni culturali locali.

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E’ stato firmato ieri mattina nella sede dell’Ente Quintana, il protocollo per una collaborazione tra la Fondazione Simona Orlini e i Sestieri della Quintana di Ascoli, alla presenza del presidente del Consiglio degli Anziani, Massimo Massetti, dell’assessore Gianni Silvestri, della presidente della Fondazione, Tina Orlini, del commercialista Carlo Cantalamessa, dei membri del Cda della Fondazione e dei rappresentanti dei Sestieri della Quintana. Si tratta del progetto per la creazione di una ‘Scuola Musici e Sbandieratori – Tonino Orlini, già Magnifico Messere e volto storico della Quintana’ patrocinata proprio dalla Fondazione. "La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola musici e sbandieratori dedicata a Tonino Orlini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Megliadino San Vitale i campionati italiani di sbandieratori e musici Palio Musici e Sbandieratori. Trionfo per il rione de’ BrozziTanti hanno gremito piazza Mazzini per assistere alle gare del palio Musici e del palio Sbandieratori della Contesa Estense che si sono tenute lo... La Fondazione Simona Orlini investe sui giovani e sulla tradizione: nasce il progetto Scuole Musici e Sbandieratori nella Quintana di Ascoli PicenoLa Fondazione Simona Orlini, nata per volontà della famiglia Orlini con l’obiettivo di custodire e trasformare in impegno sociale concreto la memoria ... picenonews24.it Terza medaglia per musici e sbandieratoriE’ arrivata anche la terza medaglia, ieri, per gli sbandieratori e i musici ascolani che nel corso del weekend sono stati impegnati ai Giochi Giovanili della Bandiera a Lugo, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it