A Megliadino San Vitale i campionati italiani di sbandieratori e musici

A Megliadino San Vitale si svolgeranno il 11 e il 12 aprile due competizioni di sbandieratori e musici presso il Palazzetto dello Sport Palavitale. Saranno presenti il quinto Campionato nazionale Under 18 “Premio Vittorio Dini” e la terza edizione del campionato femminile. Le gare coinvolgeranno squadre provenienti da diverse regioni e si svolgeranno in due giornate consecutive.

Le bandiere tricolori sono pronte a colorare Megliadino San Vitale. L’11 e il 12 aprile al Palazzetto dello Sport Palavitale, si svolgeranno due gare: il quinto Campionato nazionale Under 18 “Premio Vittorio Dini” e la terza edizione del campionato femminile di sbandieratori e musici. Si tratta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Megliadino San Vitale ospita i campionati italiani di sbandieratori e musici.

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Megliadino San Vitale. Le note dell'oboe in memoria di Paolo Gioachin, trombettista scomparso a 103 anniMEGLIADINO SAN VITALE - Commovente esibizione dell'oboe solista della banda di Carceri, che ha reso omaggio al defunto Paolo Gioachin. Per tutti Bepi Marin, il 103enne trombettista del complesso è ... ilgazzettino.it

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