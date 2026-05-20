Personale Ata la Cgil denuncia tagli all' organico | Numeri insufficienti inaccettabile una logica al risparmio
Nella giornata di ieri, l’Ufficio scolastico territoriale ha inviato l’informativa riguardante gli organici Ata e la distribuzione delle unità attribuite alle scuole della provincia di Ravenna per l’anno scolastico 202627. La decisione ha suscitato reazioni da parte della Cgil, che ha denunciato tagli all’organico e definito i numeri insufficienti. Secondo il sindacato, la logica adottata si basa su un risparmio che considerano inaccettabile. La comunicazione ufficiale riguarda le assegnazioni di personale per le istituzioni scolastiche della zona.
Ieri l’Ufficio scolastico territoriale ha fatto pervenire l’informativa sugli organici Ata e la distribuzione delle unità attribuite alle scuole della provincia di Ravenna per l’anno scolastico 202627. A denunciare “numeri insufficienti e tagli all'organico” del personale Ata è la Flc Cgil di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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