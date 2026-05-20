Personale Ata la Cgil denuncia tagli all' organico | Numeri insufficienti inaccettabile una logica al risparmio

Nella giornata di ieri, l’Ufficio scolastico territoriale ha inviato l’informativa riguardante gli organici Ata e la distribuzione delle unità attribuite alle scuole della provincia di Ravenna per l’anno scolastico 202627. La decisione ha suscitato reazioni da parte della Cgil, che ha denunciato tagli all’organico e definito i numeri insufficienti. Secondo il sindacato, la logica adottata si basa su un risparmio che considerano inaccettabile. La comunicazione ufficiale riguarda le assegnazioni di personale per le istituzioni scolastiche della zona.

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