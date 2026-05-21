Scuola di scienze aziendali di Firenze Claudio Terrazzi confermato presidente

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio della Scuola di scienze aziendali e tecnologie industriali “Piero Baldesi” di Firenze ha confermato la nomina del presidente in carica. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, mantenendo così la guida attuale dell’istituto. La scuola si occupa di formazione nel settore delle scienze aziendali e delle tecnologie industriali, con un’offerta didattica rivolta a studenti e professionisti. La conferma del presidente, avvenuta senza variazioni, rappresenta una continuità per l’istituto.

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Firenze, 21 maggio 2026 – Continuità alla guida della Scuola di scienze aziendali e tecnologie industriali “Piero Baldesi” di Firenze. L’assemblea dei soci ha confermato Claudio Terrazzi alla presidenza della business school per il quinquennio 2026-2031, rinnovando contestualmente anche il consiglio di amministrazione. Terrazzi, imprenditore fiorentino e consigliere delegato di Confindustria Toscana Centro e Costa con delega a educazione e formazione, guiderà ancora l’istituto nato oltre quarant’anni fa con l’obiettivo di creare un ponte tra formazione e mondo del lavoro. Il nuovo consiglio di amministrazione Nel nuovo cda entrano Serena... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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