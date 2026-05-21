Scuola di scienze aziendali di Firenze Claudio Terrazzi confermato presidente

Il consiglio della Scuola di scienze aziendali e tecnologie industriali “Piero Baldesi” di Firenze ha confermato la nomina del presidente in carica. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, mantenendo così la guida attuale dell’istituto. La scuola si occupa di formazione nel settore delle scienze aziendali e delle tecnologie industriali, con un’offerta didattica rivolta a studenti e professionisti. La conferma del presidente, avvenuta senza variazioni, rappresenta una continuità per l’istituto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui