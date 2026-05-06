Confesercenti Firenze | Claudio Bianchi confermato presidente Il piano per il futuro di imprese e territorio

L'Assemblea Elettiva di Confesercenti Metropolitana di Firenze si è svolta presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, con la partecipazione di rappresentanti del settore. Durante l'incontro è stato confermato Claudio Bianchi come presidente dell'associazione. Il piano per il futuro delle imprese e del territorio è stato al centro dei discorsi, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Si è tenuta, presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, l’Assemblea Elettiva di Confesercenti Metropolitana di Firenze. Claudio Bianchi, imprenditore fiorentino nel settore della ristorazione, è stato confermato all’unanimità alla guida dell’associazione. Presenti in sala gli On. Emiliano Fossi e Federico Gianassi, numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni del livello regionale e metropolitano, rappresentanti delle associazioni di categoria oltre un’ampia rappresentanza del tessuto imprenditoriale del territoriale. Il documento politico presentato definisce il 2026 come un anno di “transizione fragile”....🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Confesercenti Firenze: Claudio Bianchi confermato presidente. Il piano per il futuro di imprese e territorio Notizie correlate Confesercenti Firenze Metropolitana: Bianchi confermato presidenteFirenze, 5 maggio 2026 – L’assemblea elettiva di Confesercenti Metropolitana di Firenze ha confermato all’unanimità Claudio Bianchi, imprenditore... Confesercenti: Angiulli confermato presidente di zona aretinaPartecipata assemblea in Confesercenti per un confronto sui temi che stanno a cuore agli associati della zona di Arezzo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Assemblea Elettiva 2026 Confesercenti Firenze. Claudio Bianchi confermato Presidente; Confesercenti Firenze: Claudio Bianchi confermato presidente. Riconferma anche per Alberto Marini come direttore generale; Confesercenti Firenze conferma Claudio Bianchi; Confesercenti Firenze Metropolitana: Bianchi confermato presidente. Confesercenti Firenze: Claudio Bianchi confermato presidente. Il piano per il futuro di imprese e territorioSi è tenuta questa mattina, presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, l’Assemblea Elettiva di Confesercenti Metropolitana di Firenze. Claudio Bianchi, imprenditore fiorentino nel ... firenzepost.it Confesercenti Firenze: Claudio Bianchi confermato presidente. Riconferma anche per Alberto Marini come direttore generaleFIRENZE - Conferma alla guida di Confesercenti Metropolitana di Firenze. E' quella di Claudio Bianchi, imprenditore fiorentino nel settore della ... piananotizie.it Sarà un weekend all'insegna di città d'arte, montagna e mare: queste le previsioni per il turismo in Italia nel weekend del 25 aprile stimate da CST Firenze per Assoturismo Confesercenti Nazionale Secondo le rilevazioni dei principali portali OTA, il tasso me - facebook.com facebook