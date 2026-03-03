Laurea honoris causa a Mattarella | l’Ateneo di Firenze celebra l’anniversario della Scuola di scienze politiche

Il presidente della Repubblica ha ricevuto a Firenze una laurea honoris causa durante la cerimonia per il 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri. L’evento si è svolto presso l’Ateneo e ha incluso anche una visita all’Istituto della Resistenza. La cerimonia ha celebrato questa ricorrenza con una serie di incontri e momenti ufficiali.

Mattarella riceve a Firenze la laurea honoris causa per i 150 anni della Cesare Alfieri e visita l'Istituto della Resistenza

FIRENZE – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 10 marzo 2026 sarà a Firenze.