Laurea honoris causa a Mattarella | l’Ateneo di Firenze celebra l’anniversario della Scuola di scienze politiche

Il presidente della Repubblica ha ricevuto a Firenze una laurea honoris causa durante la cerimonia per il 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri. L’evento si è svolto presso l’Ateneo e ha incluso anche una visita all’Istituto della Resistenza. La cerimonia ha celebrato questa ricorrenza con una serie di incontri e momenti ufficiali.

Mattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare AlfieriFIRENZE – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 10 marzo 2026 sarà a Firenze.

