Contratto scuola 2025-2027 Barbacci Cisl Scuola | L’obiettivo è chiudere prima della scadenza del triennio INTERVISTA

L'11 marzo si apre ufficialmente il tavolo all'Aran per il rinnovo del contratto scuola 2025-2027, che coinvolge circa un milione di lavoratori del settore. La Cisl Scuola ha dichiarato l'obiettivo di chiudere l'accordo prima della fine del triennio. La trattativa riguarda le condizioni di lavoro, i salari e le tematiche contrattuali del comparto Istruzione e Ricerca.

L'11 marzo segna l'apertura ufficiale del tavolo all'Aran per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che interessa 1.330.933 lavoratori tra scuola, università, ricerca e Afam. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Barbacci (CISL Scuola): "Contratto 2022-24 firmato, arretrati tra gennaio e febbraio. Facciamo partire subito la trattativa per il nuovo contratto".

Rinnovo CCNL scuola 2025-2027: aperto all'ARAN il tavolo contrattuale, i sindacati chiedono stipendi più alti. L'11 marzo 2026 si è tenuto all'ARAN il primo incontro per l'avvio della trattativa sul rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2025-2027.

