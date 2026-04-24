Contro Modena a domicilio per chiudere la regular season da prima della classe
Sabato 25 aprile si concluderà la regular season del campionato di serie B maschile di nuoto. La squadra di casa affronterà in casa il Penta Modena nelle piscine del Centro Sportivo Plebiscito. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento prima dei playoff e si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale del campionato. La sfida si terrà nel pomeriggio, senza ulteriori modifiche o anticipi.
Ultima giornata del campionato nazionale di serie B: sabato 25 aprile il Plebiscito Padova ospiterà il Penta Modena alle piscine del Centro Sportivo Plebiscito. Reduci dalla trasferta della scorsa settimana contro il Brescia WP, chiusa con un prezioso pareggio contro una delle principali forze.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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