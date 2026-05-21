Scuola di Castelliri colpita dal fuoco | aula inagibile dopo il rogo

Una scuola di Castelliri è stata interessata da un incendio che ha reso inagibile un'aula. L'incendio si è sviluppato a seguito di un corto circuito, ma non sono ancora chiare le cause precise. Le fiamme hanno provocato danni all'impianto elettrico di tutta la struttura, compromettendo le infrastrutture interne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e valutare l'entità dei danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'episodio.

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? Punti chiave Come si è propagato il fuoco dopo il corto circuito?. Quali danni ha subito l'impianto elettrico dell'intera scuola?. Quanto tempo servirà per rendere l'aula di nuovo sicura?. Come verranno gestite le lezioni durante la chiusura del plesso?.? In Breve Incendio causato da corto circuito in una presa elettrica mercoledì 20 maggio ore 17:30.. Vigili del Fuoco di Sora e Carabinieri hanno domato le fiamme in via Piemonte.. Danni ai rivestimenti e all'impianto elettrico causano inagibilità temporanea del plesso.. Chiusura scuola Maestro Giulio Reale fino al completamento dei sopralluoghi tecnici.. Un incendio ha colpito la scuola primaria Maestro Giulio Reale di Castelliri mercoledì 20 maggio intorno alle ore 17:30, coinvolgendo un’aula didattica in via Piemonte n. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola di Castelliri colpita dal fuoco: aula inagibile dopo il rogo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Assisi, rogo in una villetta: piano terra inagibile dopo il fuoco? Punti chiave Come ha fatto un corto circuito a compromettere la stabilità strutturale? Quali sono le condizioni di salute della donna soccorsa dal... Incendio alla scuola primaria di Castelliri, fiamme in un'aula, plesso chiuso per inagibilitàPaura nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, nel comune di Castelliri. Incendio in una scuola: arrivano i vigili del fuocoVigili del fuoco del distaccamento di Sora nella scuola di Castelliri: principio d'incendio in un'aula. I pompieri sono stati allertati dopo che dei passanti hanno notato un sospetto fumo nero proveni ... ciociariaoggi.it