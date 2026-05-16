Assisi rogo in una villetta | piano terra inagibile dopo il fuoco

Un incendio si è sviluppato in una villetta ad Assisi, causando ingenti danni al piano terra che è stato dichiarato inagibile. Le fiamme sono divampate in modo improvviso, ma ancora non si conosce con certezza come un corto circuito abbia potuto compromettere la stabilità dell’edificio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha soccorso una donna presente nell’immobile. Le sue condizioni di salute vengono monitorate, ma non sono state fornite ulteriori dettagli.

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? Punti chiave Come ha fatto un corto circuito a compromettere la stabilità strutturale?. Quali sono le condizioni di salute della donna soccorsa dal 118?. Perché i tecnici hanno disposto il divieto immediato di accesso?. Cosa riveleranno gli accertamenti sugli impianti elettrici della villetta?.? In Breve Incendio scatenato da corto circuito in via Ada Negri venerdì 15 maggio ore 14:30.. Intervento del 118 per accertamenti sanitari alla signora residente nell'abitazione.. Diffida immediata per inagibilità del piano terra dopo danni termici agli impianti.. Esperti tecnici approfondiscono le dinamiche elettriche nel disimpegno vicino alla cucina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assisi, rogo in una villetta: piano terra inagibile dopo il fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video È SUCCESSO UN DISASTRO! *HA PRESO FUOCO LA VILLA DEL BCLUB* Sullo stesso argomento Rogo a San Miniato: garage distrutto, piano superiore inagibileUn rogo ha colpito il cuore di una residenza privata a San Miniato, trasformando un garage in un inferno di fiamme e fumo denso che ha reso inagibili... Leggi anche: Fiamme al piano terra di una villetta, donna soccorsa dai sanitari del 118 Assisi, incendio in una villetta: inagibile tutto il piano terra dello stabile ow.ly/uaw9106ywaN #tuttoggi #Assisi #Cronaca #assisi #cronaca #evidenza #scoop x.com (Spoiler Estesi) Onestamente, sono diventato il team del popolo comune. Voglio che abbiano una rivoluzione e mettano fine al feudalesimo, non importa quanto possa sembrare irreale. reddit