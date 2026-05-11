Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che le domande per le supplenze scolastiche relative all’anno 2026-2027 potranno essere inviate online a partire da una data specifica. Le procedure sono state rese note, e le scuole interessate devono rispettare le indicazioni fornite per completare la richiesta. La novità riguarda l’utilizzo della piattaforma digitale per la presentazione delle domande, semplificando così l’iter per gli aspiranti docenti.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso nota la data per l ‘invio delle domande per l’assegnazione di una cattedra provvisoria per l’anno scolastico 2026-2027. L’utilizzo delle supplenze è ancora molto vasto in Italia, nonostante l’ampliamento dei canali di accesso per ottenere la cattedra di ruolo. All’inizio dell’anno scolastico risultavano oltre 180.000 i docenti con contratto a termine, la maggior parte dei quali sul sostegno. Anche in questo caso si parla di lavoro a tempo determinato e quindi provvisorio, ma fondamentale per coprire le classi di ogni ordine e grado. Per delineare una continuità didattica, chi è in corsa per diventare docente può fare domanda per un posto di supplenza annuale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Supplenze a scuola, via alle domande online 2026/2027: come presentarle

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GaE 2026: come compilare la domanda

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