Screening per la salute delle ossa alla Farmacia Comunale San Giuliano

Il 21 maggio 2026, presso la Farmacia Comunale di San Giuliano, si è svolto uno screening dedicato alla salute delle ossa e alla prevenzione dell’osteoporosi. L’iniziativa ha coinvolto i cittadini interessati a verificare lo stato di salute delle proprie ossa attraverso un test specifico. L’evento si è svolto in modo gratuito e ha permesso ai partecipanti di ricevere informazioni sulla condizione delle loro ossa senza la necessità di appuntamenti preliminari.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – Screening per la salute delle ossa e la prevenzione dell’osteoporosi alla Farmacia Comunale n.5 “San Giuliano”. Da lunedì 25 maggio a sabato 20 giugno, nella farmacia alle porte della città di Arezzo sarà possibile effettuare i test della Densitometria Ossea Computerizzata a Ultrasuoni che, con rapidità e affidabilità, permetteranno di evidenziare i cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica, individuando possibili fattori di rischio da approfondire successivamente con il proprio medico o con uno specialista. L’obiettivo è di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce di una... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Screening per la salute delle ossa alla Farmacia Comunale “San Giuliano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una giornata di screening nutrizionali alla Farmacia Comunale “Giotto”Arezzo, 27 aprile 2026 – Una giornata di screening nutrizionali alla Farmacia Comunale “Giotto”. Salute, screening posturale e podologico alla farmacia Farneti: come prenotareConfcommercio Livorno promuove l'iniziativa della Farmacia Farneti dedicata alla prevenzione e alla cura della persona, aperta a tutti i cittadini. Screening per la salute delle ossa alla Farmacia Comunale San GiulianoArezzo, 21 maggio 2026 – Screening per la salute delle ossa e la prevenzione dell’osteoporosi alla Farmacia Comunale n.5 San Giuliano. Da lunedì 25 maggio a sabato 20 giugno, nella farmacia alle por ... lanazione.it Qual è il miglior integratore per i sintomi della PCOS - cosa ha effettivamente fatto la differenza per te? reddit #SalutedellaDonna - Results on X | Live Posts & Updates x.com Test e consulenze alla Farmacia Comunale Trionfo per la salute delle ossaArezzo, 18 ottobre 2025 – Test e consulenze alla Farmacia Comunale Trionfo per la salute delle ossa. L’appuntamento è fissato per lunedì 20 ottobre quando ricade la Giornata Mondiale ... lanazione.it