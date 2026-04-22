Salute screening posturale e podologico alla farmacia Farneti | come prenotare

Una farmacia locale ha avviato un servizio di screening posturale e podologico aperto a tutti i cittadini. L'iniziativa è promossa da Confcommercio Livorno e si svolge presso la farmacia Farneti. Chi desidera partecipare può prenotare l'appuntamento seguendo le modalità indicate dall'ente organizzatore. La proposta mira a favorire la prevenzione e la cura della salute personale attraverso controlli specifici.

Confcommercio Livorno promuove l'iniziativa della Farmacia Farneti dedicata alla prevenzione e alla cura della persona, aperta a tutti i cittadini.Prenotando anticipatamente sarà possibile effettuare uno screening posturale e podologico gratuito con il dottor Matteo Marchetti, un primo momento di.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Open week dedicata alla donna, una settimana di servizi gratuiti per salute e prevenzione: come prenotareFABRIANO - Una serie di iniziative proposte per la salute delle donne, a Fabriano, in occasione dell’Open Week promosso da Onda dal 22 al 29 aprile... Screening oncologici gratuiti, gli appuntamenti a Montemurlo. Ecco come prenotareMontemurlo (Prato), 8 aprile 2026 - Torna l'appuntamento con la prevenzione sanitaria gratuita e la solidarietà. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prevenzione e benessere: a maggio screening gratuiti alla farmacia Farneti; Screening gratuiti alla Farmacia Farneti; Ulss 9 celebra la Giornata dell’Ostetrica. Nel 2025 seguite quasi 45mila donne. Prevenzione e benessere, a maggio tornano gli screening gratuiti alla farmacia FarnetiPrevenzione e benessere, a maggio tornano gli screening gratuiti alla farmacia Farneti ... livornopress.it Disturbi posturali. Arrivano dal Ministero della Salute le linee guida per individuarli e prevenirliAd oggi, non si hanno dati certi sul peso epidemiologico dei disturbi posturali, così come mancano percorsi ben codificati per la presa in carico degli individui affetti da tali disfunzioni. Dal ... quotidianosanita.it Entrate in un supermercato e vedete 30.000 prodotti diversi, ma sapete quanti ne servono davvero per vivere sani Solo 20. Il resto è rumore, marketing e cibo che vi sta letteralmente derubando della salute e dei risparmi. Il Dr. Chris Hahn, con 30 anni di espe - facebook.com facebook #EarthDay: #ASRoma, #AMA e #Ogyre uniscono le forze per la salute del Tevere e la tutela dell’ecosistema Raccolti 90 kg di rifiuti nel parco d’affaccio fluviale del Foro Italico dai ragazzi delle Academy e delle giovanili giallorosse Rimuovere rifiuti sulle x.com