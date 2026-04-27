Il 27 aprile 2026 si è svolta una giornata dedicata agli screening nutrizionali presso la Farmacia Comunale “Giotto” di Arezzo. L’evento ha offerto ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a controlli gratuiti per valutare lo stato di salute legato all’alimentazione. Sono stati disponibili diversi test, tra cui misurazioni di glicemia, colesterolo e indice di massa corporea. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi residenti della zona.

Arezzo, 27 aprile 2026 – . L’appuntamento è fissato per martedì 28 aprile quando la farmacia cittadina ospiterà un ciclo di consulenze gratuite a cura di una biologa nutrizionista che permetteranno di approfondire lo stretto connubio tra alimentazione e benessere, condividendo consigli, suggerimenti e strategie per un miglioramento delle abitudini quotidiane. Ogni incontro troverà il fulcro in un’analisi corporea attraverso la bilancia impedenziometrica che, oltre a valutare peso e altezza, fornisce indicazioni utili per parametri quali massa magra, massa grassa e ritenzione idrica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una giornata di screening nutrizionali alla Farmacia Comunale “Giotto”

Notizie correlate

Salute, screening posturale e podologico alla farmacia Farneti: come prenotareConfcommercio Livorno promuove l'iniziativa della Farmacia Farneti dedicata alla prevenzione e alla cura della persona, aperta a tutti i cittadini.

Santa Sofia, lavori alla farmacia comunale: con i fondi del Pnrr ampliati i servizi di telemedicina e acquistati nuovi arrediGrazie ai finanziamenti del Pnrr, le farmacie rurali situate nei comuni o nei centri con meno di 5.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Al via gli screening uditivi con teleaudiologia nelle Farmacie Comunali di Arezzo; Via all’alleanza tra ASL Bari e Federfarma per potenziare la prevenzione e gli screening oncologici; Farmacia di Spezzano, inaugura un nuovo ambulatorio con telemedicina, screening e analisi; Inaugurato il nuovo ambulatorio alla Farmacia comunale di Spezzano.

Una mattinata di screening gratuiti per il controllo della glicemia e la valutazione del diabete nelle farmacie Campo di Marte e GiottoArezzo, 9 novembre 2024 – Una mattinata di screening gratuiti per il controllo della glicemia e la valutazione del diabete nelle farmacie Campo di Marte e Giotto. L’iniziativa è promossa dalle ... lanazione.it

Al via gli screening uditivi con teleaudiologia nelle Farmacie Comunali di ArezzoFarmacie Comunali di Arezzo e Otofarma hanno stretto una sinergia per prevenzione e trattamento della sordità ... msn.com

APERTURE FARMACIA COMUNALE 2 Orario continuato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nei seguenti giorni: - Sabato 25 Aprile - Domenica 26 Aprile - Venerdí 1 Maggio - facebook.com facebook