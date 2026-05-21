Scotto | sospensione accordo UE-Israele per violazione diritti umani

Le autorità europee hanno deciso di sospendere temporaneamente l’accordo con Israele dopo aver riscontrato violazioni dei diritti umani. Durante la detenzione, alcuni attivisti sono stati sottoposti a tortura, secondo quanto riferito da fonti vicine ai soggetti coinvolti. La decisione ha portato a discussioni sui rapporti tra l’Unione Europea e Israele, con alcuni sostenitori che chiedono di rimuovere il veto per ripristinare i rapporti diplomatici. La questione ha suscitato reazioni sia a livello politico che tra le organizzazioni internazionali.

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