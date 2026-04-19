Sanchez | Va sospeso l’accordo Ue-Israele viola i diritti Martedì il Consiglio dell’Ue coi ministri degli Esteri

Martedì il Consiglio dell’Unione Europea si riunirà con i ministri degli Esteri per discutere sulla possibilità di sospendere l’accordo di associazione con Israele, richiesto dal primo ministro spagnolo. Sanchez ha affermato che l’accordo viola i diritti umani e ha sostenuto che sia necessario rescinderlo. La questione riguarda le relazioni tra l’UE e Israele e le implicazioni di questa decisione.

Bloccare l’accordo con Israele. Lo chiede il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. “È giunto il momento che l’ Unione europea rescinda il proprio accordo di associazione con Israele”. Il capo del governo spagnolo sottolinea che “non abbiamo nulla contro il popolo israeliano, anzi, è proprio il contrario. Ma un governo che viola il diritto internazionale e, di conseguenza, i principi e i valori dell’Ue non può essere nostro partner”. E conclude, scrivendolo su X in maiuscolo: “No alla guerra”. Martedì 21 aprile, in Lussemburgo, è prevista la riunione del Consiglio dell’Unione europea coi ministri degli Esteri dei Paesi membri. Ed è molto probabile che la questione finisca sul loro tavolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanchez: “Va sospeso l’accordo Ue-Israele, viola i diritti”. Martedì il Consiglio dell’Ue coi ministri degli Esteri Notizie correlate Tajani a Kiev per riunione dei ministri degli Esteri UEIl ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle diplomazie UE incentrata sull’accertamento... Leggi anche: Ucraina, ministri degli esteri Ue a Kiev nella memoria di Bucha Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Trump minaccia Sánchez e la Spagna: Interrompiamo i rapporti, non ci serve nulla da loro; Perù con il fiato sospeso; Cina e Spagna promettono legami più stretti in un ordine mondiale in 'frantumi'; Pedro Sánchez riunisce a Barcellona leader progressisti di tutto il mondo, tra cui Elly Schlein: c’è un’alternativa all’estrema destra. Sanchez al summit progressista:" La gente si sta rendendo conto che le destre non hanno un programma e soluzioni”, solo “odio e bugie che generano guerra, inflazione, disuguaglianza e frattura sociale”, ha detto il premier spagnolo al termine di una due gio - facebook.com facebook Schlein a Meloni: “No nostri militari a Hormuz prima della pace. E segua Sanchez sulle rinnovabili” - la Repubblica x.com