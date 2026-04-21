Tajani ' accantonata la sospensione dell' accordo commerciale Ue con Israele'

Un rappresentante governativo ha annunciato che la proposta di sospendere l’accordo commerciale tra l’Unione Europea e Israele è stata definitivamente accantonata. La decisione è stata comunicata in vista di una riunione programmata per l’11 maggio, durante la quale i ministri discuteranno di altre possibili iniziative da adottare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali alternative o sui motivi alla base della decisione.

"E' stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l'accordo commerciale con Israele, si parlerà l'11 maggio alla prossima riunione dei ministri di altre iniziative che si possono fare e valuteremo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Esteri. "In Italia abbiamo sospeso la conferma automatica del memorandum sulla difesa con Israele, le pressioni le stiamo facendo, ma devono essere pressioni sul governo, non sulla popolazione civile. Abbiamo una posizione diversa dalla Spagna, perché la loro non ci sembra la via giusta. La nostra posizione è identica alla Germania".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele' Notizie correlate L’Ue si divide sulla sospensione dell’accordo di associazione con IsraeleIn occasione del vertice dei 27 ministri degli Esteri, in corso in Lussemburgo, Spagna, Irlanda e Slovenia hanno chiesto di sospendere immediatamente... Oltre 1 milione di firme per chiedere la sospensione dell’Accordo Ue-Israele, esulta il mondo pro-Pal: cosa succede oraHa raggiunto e superato quota 1 milione di firme la petizione popolare europea che chiede all’Ue di sospendere l’Accordo di Associazione con Israele... Una raccolta di contenuti Si parla di: Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele'. Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele'E' stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l'accordo commerciale con Israele, si parlerà l'11 maggio alla prossima riunione dei ministri di altre iniziative che si possono fare e ... ansa.it Tajani: Sanzioni individuali su Israele, perplessi su sospensione accordo UeRiguardo alla condotta di Israele nelle guerre che sta combattendo, è preferibile che l'Ue proceda con sanzioni individuali contro le persone responsabili delle violenze, ad esempio in Cisgiordania, ... adnkronos.com