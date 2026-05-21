Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in diverse zone della regione, portando immediati controlli sulla rete ferroviaria e la chiusura di alcune scuole in vari Comuni. Le autorità locali hanno avviato verifiche nelle infrastrutture e sugli edifici pubblici, mentre i cittadini sono stati invitati a mantenere la calma. Nessuna informazione sui danni o sulle eventuali persone coinvolte è stata ancora diffusa, ma si proseguono le verifiche sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “ È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni”. E’ quanto fa sapere, attraverso i suoi profili social, il sindaco di Bacoli – comune dell’area flegrea – Josi Della Ragione, dopo la forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 delle 5.51 con epicentro i Campi Flegrei. “ Ho convocato il Centro Operativo Comunale – prosegue – e saremo fin da subito al servizio della popolazione. Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania e l’Osservatorio Vesuviano per monitorare quanto sta accadendo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scossa di terremoto, controlli sulla linea ferroviaria e scuole chiuse in alcuni Comuni

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