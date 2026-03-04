Terremoto a Catania una scossa di magnitudo 4.5 terrorizza i cittadini | in alcuni Comuni scuole chiuse

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata a Catania, causando panico tra i residenti. In diversi Comuni dell’area, le scuole sono state chiuse temporaneamente. I sindaci stanno decidendo se mantenere le strutture scolastiche chiuse o riaperle, mentre cittadini e studenti vivono momenti di preoccupazione e tensione. La situazione resta sotto osservazione.

Torna la paura a Catania. Alle 7:05 di questa mattina una forte scossa di terremoto ha seminato il panico sul territorio. Secondo quanto riferito dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), sembra che il sisma abbia avuto il suo epicentro a 3 chilometri a nordovest di Ragalna, in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna. La magnitudo sarebbe spaventosa: 4.5 punti sulla scala Richter. Un terremoto fortissimo, sulla cui durata ci sono ancora versioni contrastanti. Al momento, ciò che è certo è che la popolazione resta in allerta nella consapevolezza che nelle prossime ore potrebbero verificarsi delle scosse di assestamento. Il sisma è stato avvertito nettamente in diverse zone della Sicilia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

