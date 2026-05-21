Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei | magnitudo 4.4 Scuole chiuse in diversi comuni
Alle 5:50 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico ha avuto epicentro nel golfo di Bacoli, a una profondità di circa 3 chilometri. In seguito al terremoto, diverse scuole sono state chiuse in alcuni comuni della zona. Il rilevamento è stato effettuato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento, non si segnalano danni o feriti.
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5:50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro nel golfo di Bacoli e una profondità di appena 3 chilometri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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