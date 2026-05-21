Scoppia un incendio all' interno nel capannone di un gommista i lavoratori si mettono in salvo

Un incendio si è verificato all’interno di un capannone di un’azienda specializzata in pneumatici per veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. I lavoratori presenti al momento sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite. L’incendio ha causato danni all’edificio, ma non si sono registrate altre conseguenze. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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Un incendio si è sviluppato all'interno del capannone occupato da Iperpneus, una delle principali azienda che si occupa di pneumatici per veicoli in città. Fiamme sono state viste uscire dalle finestre di un'ala della struttura, che si trova tra via Bertini e via Correcchio, poco dopo le 18 di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio in un capannone industriale nel SalernitanoTempo di lettura: < 1 minutoUn vasto incendio sta interessando un capannone industriale nella zona di via Borsellino, a Sant’Arsenio, nel Salernitano. Nube nera per l'incendio nel capannone: 3 a processoTre persone sono state rinviate a giudizio per l’incendio doloso avvenuto all’interno della Sapa di Airola. Il bilancio di un incendio scoppiato nottetempo in una palazzina a San Gallo è di nove persone ferite e due disperse, mentre l'edificio è andato completamente distrutto. x.com Scoppia un incendio nel garage di un palazzo a Viganello, stabile evacuatoLe fiamme sono state segnalate poco prima delle 02:00 nella notte tra lunedì e martedì - Nessuno sarebbe rimasto ferito ... cdt.ch Martina Franca, scoppia l'incendio in un appartamento: intossicato un uomoIn corso di valutazione l'agibilità dei locali e degli appartamenti confinanti. Resta da chiarire se all'origine del disastro ci sia un guasto tecnico o una distrazione Un rogo improvviso è divampato ... lagazzettadelmezzogiorno.it