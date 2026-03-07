Nube nera per l' incendio nel capannone | 3 a processo

Tre persone sono state portate davanti al giudice con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso in un capannone industriale. L’incendio si è verificato all’interno della Sapa di Airola, provocando una densa nuvola di fumo nero. Le autorità hanno deciso di procedere con il processo, che si terrà nelle prossime settimane.

Tre persone sono state rinviate a giudizio per l’incendio doloso avvenuto all’interno della Sapa di Airola. Lo ha deciso il gup Maria Di Carlo che ha disposto il processo a carico dei rappresentanti dell’azienda, tra cui una donna di Santa Maria a Vico che sarebbe la presidente del cda. La prima udienza è fissata a novembre. Secondo l’accusa, sarebbero loro i responsabili della propagazione dell’incendio, avvenuto nell’ottobre del 2021, e in particolare di non aver predisposto dispositivi di controllo alla prevenzione o eliminazione dei pericoli in caso di incendi. I proprietari dell’immobile si sono costituiti parte civile con l’avvocato Claudio Sgambato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

