Scontro tra un' auto e una moto che prosegue la sua corsa travolgendo un pedone | grave il 46enne centauro

Nella tarda mattinata di oggi, in via Tornazzano nel comune di Filottrano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. L'impatto tra i due veicoli ha provocato la caduta del centauro, un uomo di 46 anni, che è stato poi travolto da un veicolo che transitava nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso anche un pedone coinvolto nell'evento. Uno dei feriti è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Torrette.

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FILOTTRANO – È di due feriti, uno dei quali trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Tornazzano, nel territorio comunale di Filottrano. Per cause in c orso di accertamento, a scontrarsi sono stati un’auto e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due ragazzi: avevano 20 e 23 anni Sullo stesso argomento Incidente a Castiglione delle Stiviere, scontro tra un’auto e una moto: grave centauro 34enneCastiglione delle Stiviere (Mantova), 21 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, verso le 7, a Castiglione delle Stiviere. Mariano Comense, scontro tra auto e moto: grave centauroMariano Comense (Como), 11 maggio2026 – Motociclista in ospedale a Monza in codice rosso: grave incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi,... Scontro tra due auto sulla SS120, un morto e un ferito a Petralia Soprana. L'incidente al km 73,800 della statale Dell'Etna e delle Madonie, chiusa in entrambe le direzioni. Cause in corso di accertamento @TgrRai #IoSeguoTgr x.com Scontro fra 4 auto, una è ribaltata: soccorritori al lavoro all'altezza di Fontanellato in A1Code in A1 tra Fidenza e il bivio con l'Autocisa, uscita consigliata a Fidenza per chi va verso Bologna. Disagi anche in tangenziale a Parma ... gazzettadiparma.it [Jacobone] Nonostante il monitoraggio da parte di diversi club, alcuni con nomi prestigiosi come quello del Chelsea, Strahinja Pavlovic sembra intenzionato a rifiutare tutte le proposte in arrivo. Il giocatore serbo è infatti alla ricerca di un appartamento da comp reddit Scontro tra due auto sulla SS120, un morto e un ferito a Petralia SopranaL'incidente al km 73,800 della statale Dell'Etna e delle Madonie, chiusa in entrambe le direzioni. Cause in corso di accertamento ... rainews.it