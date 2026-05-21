Scontro tra un' auto e una moto che prosegue la sua corsa travolgendo un pedone | grave il 46enne centauro

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi, in via Tornazzano nel comune di Filottrano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. L'impatto tra i due veicoli ha provocato la caduta del centauro, un uomo di 46 anni, che è stato poi travolto da un veicolo che transitava nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso anche un pedone coinvolto nell'evento. Uno dei feriti è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Torrette.

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FILOTTRANO – È di due feriti, uno dei quali trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Tornazzano, nel territorio comunale di Filottrano. Per cause in c orso di accertamento, a scontrarsi sono stati un’auto e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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