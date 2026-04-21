Questa mattina a Castiglione delle Stiviere si è verificato un incidente stradale intorno alle sette. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, provocando il ferimento grave di un uomo di 34 anni che guidava la moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 21 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, verso le 7, a Castiglione delle Stiviere. A scontrarsi, in via Giuseppe Mazzini, sono state un’autovettura e un motociclo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la vettura non abbia rispettato la precedenza e si sia schiantata contro la due ruote. Ma cause ed esatta dinamica sono ancora tutte da chiarire. In sella alla moto c’era un 34nne di origini colombiane e residente a Sirmione: l’uomo è stato subito soccorso e trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita, all’ospedale Poliambulanza di Brescia. A bordo dell’auto, invece, si trovava una 50nne di origini rumene residente a Casalmoro, rimasta illesa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Castiglione delle Stiviere, scontro tra un’auto e una moto: grave centauro 34enne

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