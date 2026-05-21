Scontro tra un' auto e un monopattino alla rotonda di piazzale Genova

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, in piazzale Genova tra corso Vittorio Emanuele e via Palmerio, si è verificato un incidente tra un’auto e un monopattino elettrico. Una donna a bordo del monopattino è rimasta ferita nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere eventuali testimonianze. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

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Una donna a bordo di un monopattino elettrico è rimasta ferita nello scontro con un’auto. L’incidente si è verificato in piazzale Genova, tra corso Vittorio Emanuele e via Palmerio, la mattina del 21 maggio. Sul posto l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa: la donna ha riportato la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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