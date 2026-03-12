Terni incidente stradale | scontro tra tre auto alla rotonda
Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a Terni si è verificato un incidente stradale alla rotonda di piazzale Bianchini Riccardi, vicino al centro commerciale Coop. Tre auto sono state coinvolte in uno scontro che si è verificato in quella zona. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre conseguenze immediate. La polizia ha già avviato le verifiche sulla dinamica dell’incidente.
Incidente stradale a Terni nel primo pomeriggio di giovedì 12 marzo. Tre le vetture che si sono scontrate tra di loro alla rotonda di piazzale Bianchini Riccardi, limitrofa al centro commerciale Coop. Sinistro avvenuto alle 14.30, mentre sulla città scendeva una copiosa pioggia. Immediato l'intervento della Polizia Stradale, qualche momento di tensione tra i conducenti delle diverse vetture, arrivo dell'ambulanza dal vicino ospedale ma nessun ferito serio e traffico che in pochi minuti è tornato alla normalità.
