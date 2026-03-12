Terni incidente stradale | scontro tra tre auto alla rotonda

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a Terni si è verificato un incidente stradale alla rotonda di piazzale Bianchini Riccardi, vicino al centro commerciale Coop. Tre auto sono state coinvolte in uno scontro che si è verificato in quella zona. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre conseguenze immediate. La polizia ha già avviato le verifiche sulla dinamica dell’incidente.