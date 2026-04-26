Scontro tra auto alla rotonda di Teggiano la Panda si accartoccia morto un uomo | la moglie è grave

Un incidente si è verificato alla rotonda sulla strada provinciale tra Teggiano e Polla, in provincia di Salerno. Una Fiat Panda si è ribaltata, provocando il decesso di un uomo che si trovava alla guida. La donna al suo fianco è rimasta ferita e si trova in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.