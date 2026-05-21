Un incidente si è verificato questa mattina sulla A10, coinvolgendo tre veicoli tra cui un’auto e una moto. La collisione ha causato il ferimento di una persona in codice rosso, che è stata trasportata in ospedale. Sul luogo sono stati inviati i soccorsi e sono rimasti bloccati circa sette chilometri di traffico. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, mentre le condizioni del ferito non sono state rese note nei dettagli.

? Punti chiave Come si è verificata la collisione tra l'auto e la moto?. Quali sono le condizioni cliniche del ferito in codice rosso?. Perché il traffico sulla A10 subirà rallentamenti fino a sera?. Come influirà il blocco della carreggiata sulla viabilità dell'Aurelia?.? In Breve Un ferito in codice rosso trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.. Due feriti in codice giallo portati all'ospedale San Paolo di Savona.. Deviazioni suggerite tramite la strada statale Aurelia tra Albisola e Celle Ligure.. Intervento sul posto dei mezzi Aspi e della Polizia Stradale.. Tre persone ferite, di cui una in condizioni critiche, sono rimaste coinvolte in un violento scontro tra due auto e una moto sull’autostrada A10 nella notte tra Albisola e Celle Ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra tre veicoli sulla A10: un ferito grave e 7 km di coda

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GIORNATA INFERNALE IN A4, DUE INCIDENTI CODE E AUTOSTRADA CHIUSA | 26/02/2026

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