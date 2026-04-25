Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente avvenuto sulla A26 tra Carmagnola e Marene, dove si è verificato un violento testa-coda. L'incidente si è verificato nei pressi dell'area Rio Colorè, causando una coda di circa cinque chilometri. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi. La circolazione è rallentata a causa delle operazioni di gestione del traffico e delle verifiche sul luogo.

? Cosa sapere Testa-coda su A26 tra Carmagnola e Marene ferisce quattro persone questa mattina.. L'incidente vicino all'area Rio Colorè causa una coda di cinque chilometri.. Un violento scontro tra due vetture ha causato il ferimento di quattro persone sulla A26 nel tratto compreso tra Carmagnola e Marene, bloccando il traffico per circa novanta minuti questa mattina. L’incidente si è verificato nei pressi dell’area di servizio Rio Colorè, in direzione Savona, quando un testa-coda ha coinvolto i due mezzi. Le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti: si è registrata una coda di cinque chilometri e rallentamenti significativi anche sulla carreggiata opposta, quella che porta verso Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla A26: 4 feriti e 5 km di coda dopo un violento testa-coda

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