Stamattina sulla A7 si è verificato un incidente tra un'auto e una moto, che ha causato 7 chilometri di coda. La collisione si è verificata in una delle corsie in direzione di una grande città. La polizia stradale sta ancora accertando le cause dell’incidente, mentre un ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, creando disagi ai conducenti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la collisione tra l'auto e la moto?. Quali sono le cause individuate dalla polizia stradale per il sinistro?. Come influisce questo incidente sulla viabilità delle autostrade A26 e A12?. Quali percorsi alternativi devono seguire i mezzi pesanti verso Milano?.? In Breve Scontro avvenuto domenica 3 maggio alle 14:00 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia.. Croce Verde di Busalla ha soccorso il motociclista ferito in codice giallo.. Mezzi leggeri deviati su statale 35 dei Giovi, camion su A26 Genova-Gravellona Toce.. Sinistro segue i decessi di due motociclisti avvenuti tra sabato 2 e domenica 2 maggio.. Un violento scontro tra un’auto e una moto ha bloccato la A7 domenica 3 maggio alle 13:45, provocando sette chilometri di coda tra Bolzaneto e Ronco Scrivia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra auto e moto sulla A7: 7 km di coda e un ferito in codice giallo

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