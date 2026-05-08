Bocciato il taser per la Polizia Locale protesta degli agenti | Decisione basata su stereotipi
Il consiglio dell'Unione Terre di Castelli ha deciso di non approvare l’uso del Taser per la Polizia Locale. La decisione ha suscitato la reazione degli agenti, che hanno commentato come questa scelta si basi su stereotipi. La discussione sulla possibilità di equipaggiare le forze di pubblica sicurezza con questo dispositivo continua a essere al centro di attenzione. La questione rimane aperta e al centro di confronti tra rappresentanti delle istituzioni e operatori di polizia.
La bocciatura da parte del consiglio dell'Unione Terre di Castelli in merito all'adozione del Taser per la Polizia Locale non spegne il dibattito. Il sindacato CSA ha deciso di intervenire pubblicamente con una nota diffusa il 6 maggio 2026 per chiedere all'amministrazione un passo indietro.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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