È iniziata la sperimentazione dei taser per la polizia locale in Italia. Dopo la bocciatura del periodo di prova a Milano, la sperimentazione è partita ieri a Rozzano. L'obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza sia degli agenti che dei cittadini durante i controlli. La decisione di adottare i taser arriva in un momento di attenzione crescente su strumenti non letali per l'intervento delle forze dell'ordine.

Polizia locale, al via la sperimentazione dei taser. Bocciata a Milano il ’periodo di prova’ è partito ieri a Rozzano. Dopo l’approvazione in consiglio comunale e la fase di formazione degli agenti, inizia il periodo sperimentale per l’utilizzo del dispositivo in dotazione alle pattuglie della polizia locale per fronteggiare situazioni di pericolo. Sono dieci gli agenti già formati all’utilizzo del dispositivo, appartenenti al nucleo di pronto intervento e al nucleo operativo. Il percorso formativo è stato articolato e approfondito, comprendendo sia aspetti giuridici sia moduli pratici relativi alla gestione, manutenzione e sicurezza dello strumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il taser per la polizia locale. Comincia la sperimentazione: "Agenti e cittadini più sicuri"

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Scatta la sperimentazione del taser in dotazione alla Locale (a Rozzano)A Milano è terminata la sperimentazione dei taser in dotazione alla polizia locale (e non è ancora chiaro se i dispositivi resteranno in servizio).

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