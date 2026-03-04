Basi militari e sanzioni sul commercio | è scontro aperto Usa-Spagna Trump | Stanno collaborando Ma il ministro degli Esteri spagnolo smentisce

Gli Stati Uniti e la Spagna sono coinvolti in una disputa riguardante basi militari e sanzioni commerciali. Donald Trump afferma che la Spagna sta collaborando, mentre il ministro degli Esteri spagnolo ha smentito queste affermazioni. L’Unione europea si è schierata a sostegno della Spagna, mantenendo una posizione compatta sulla questione. La situazione resta in evoluzione e al centro dell’attenzione internazionale.

È scontro aperto tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Spagna, con l'Unione europea che si schiera compatta a difesa di uno dei suoi Stati membri. La giornata si è aperta con una dichiarazione netta della Commissione europea in risposta alle minacce di Washington di imporre un «embargo totale» contro Madrid, accusata di non aver collaborato alle operazioni militari contro l'Iran. Uno dei portavoce dell'esecutivo Ue ha ribadito che «siamo pienamente solidali con tutti gli Stati membri e tutti i loro cittadini e, attraverso la nostra politica commerciale comune, siamo pronti ad agire, se necessario, per salvaguardare gli interessi dell'Ue». Un messaggio chiaro: qualsiasi attacco commerciale a un singolo Paese equivale a un attacco all'intera Unione.