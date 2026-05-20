Nel pomeriggio di ieri, lungo la strada tra Riccione e Tavoleto nella zona di Villaggio Argentina, un ciclista è stato investito da un furgone. L’incidente si è verificato in prossimità di un incrocio, coinvolgendo un veicolo commerciale e una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ciclista in ospedale. Le condizioni dell’uomo sono risultate gravi e si trova attualmente sotto osservazione. La polizia sta conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Grave incidente nel pomeriggio di ieri lungo la Riccione-Tavoleto, nella zona di Villaggio Argentina, dove un ciclista è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un furgone. L’impatto, particolarmente violento, ha richiesto l’intervento dell’ elisoccorso e la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, intervenute sul posto insieme ai soccorritori. L’incidente si sarebbe verificato nei pressi del bar Mucha Calma. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista travolto da un furgone. È in gravi condizioni all’ospedale

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