Scontro tra moto e furgone a Ortona | motociclista soccorso in eliambulanza
A Ortona si è verificato un incidente tra una moto e un furgone, provocando il ferimento di un uomo di 31 anni. L’incidente si è verificato in strada, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.
Schianto tra una moto e un furgone a Ortona dove un 31enne è rimasto ferito in seguito all’impatto ed è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale.L’incidente si è verificato giovedì in località a Villa Torre. Secondo quanto ricostruito il furgone, che era parcheggiato sul lato della strada. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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