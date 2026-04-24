Scontro auto-scooter sulla Flaminia arriva l' elisoccorso

Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato sulla strada Flaminia, nel comune di Gualdo Tadino, il 24 aprile 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, a causa delle ferite riportate, è stato necessario l’intervento dell’elicottero del soccorso regionale. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Gualdo Tadino (Perugia), 24 aprile 2026 – E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero del soccorso regionale per trasportare il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno. L’incidente stradale tra uno scooter e un’auto è avvenuto oggi pomeriggio sulla Ss3 Flaminia all’altezza dell’uscita di Gualdo Tadino, zona Palazzo Mancinelli. Sul posto, oltre all’elisoccorso Nibbio, sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e il 118.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro auto-scooter sulla Flaminia, arriva l'elisoccorso Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla Flaminia, scontro tra tre auto. Gravi due donne, una elitrasportata in ospedale Scontro tra scooter e auto sulla via Dismano. Ferito un 19enneUn altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri alle porte di Ravenna. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro auto-scooter a Bagnacavallo, 17enne in ospedale; Brunico: scontro auto-scooter sulla strada della Valle Aurina; Grave scontro fra auto e scooter, giovanissimo cade sull'asfalto: portato in ospedale; Scontro auto-moto e centauro in fondo a scarpata, è grave. Scontro auto-scooter sulla Flaminia, arriva l'elisoccorsoGualdo Tadino (Perugia), 24 aprile 2026 – E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero del soccorso regionale per trasportare il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno. L’incidente str ... lanazione.it Scontro sulla SS3, ferito graveIncidente tra scooter e auto sulla SS3, zona Palazzo Mancinelli, all’uscita di Gualdo Tadino. Sul posto i Vigili del Fuoco di Gaifana e il 118. Il conducente dello scooter è rimasto ferito ed è stato ... teletruria.it Sassari, scontro fra due auto: il violento impatto manda fuori strada gli automobilisti Sul posto gli agenti della polizia locale per accertare dinamica e responsabilità dei conducenti facebook Scontro tra auto e tir in A4, lunghe code verso Milano e sulla tangenziale nord x.com