La Corte dei Conti ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Aversa, eliminando così il rischio di dissesto. Questa decisione garantisce che il municipio possa continuare a operare senza la minaccia di crisi finanziarie imminenti. La notizia è stata commentata da un rappresentante dell’amministrazione, il quale ha dichiarato che ora sarà possibile concentrare gli sforzi su servizi più adeguati per i cittadini, senza più vincoli legati alla situazione economica del Comune.

La Corte dei Conti approva il Piano di riequilibrio del Comune di Aversa e scongiura definitivamente il rischio dissesto. Un passaggio cruciale per le casse dell’ente e per il futuro amministrativo della città, accolto con soddisfazione anche da Mariano D’Amore, ex assessore al Bilancio, che aveva avviato il percorso di risanamento prima delle dimissioni rassegnate lo scorso giugno. “L’approvazione del Piano di Riequilibrio è naturalmente una grande soddisfazione – ha dichiarato D’Amore – sebbene non abbia mai avuto dubbi sul fatto che non ci fossero le condizioni per il dissesto. È però fondamentale che oggi sia la Corte dei Conti a certificare la congruità del Piano da noi rimodulato nel novembre 2024”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scongiurato il dissesto ad Aversa, D’Amore: “Ora servizi adeguati, non ci sono più alibi finanziari”

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