Juve Locatelli | La Champions dipende da noi non ci sono alibi

Il giocatore della Juventus ha dichiarato che la qualificazione in Champions League dipende esclusivamente dalla squadra, senza alibi. Attualmente, ci sono tre partite rimaste, con un punto da conservare per assicurarsi il pass, oppure due da ottenere per superare il Milan nella classifica e aumentare le possibilità di qualificazione. La situazione si presenta aperta, con la squadra che si prepara ad affrontare gli ultimi impegni della stagione.

Torino, 6 maggio 2026 – Tre partite, un punto da difendere per tornare in Champions, oppure due da guadagnare sul Milan per risucchiarlo nella bagarre e prendersi una possibilità in più. Il futuro della Juve dipende dall’accesso alla coppa dalle grandi orecchie, in una corsa inopinatamente complicata dal pareggio interno col Verona, nella classica partita buccia di banana che da opportunità si è trasformata in problema. Dovevano essere tre punti ‘facili’.L’imbuto si sta stringendo per la Vecchia Signora, chiamata a non fallire le prossime tre partite, che oggi appaiono molto più complicate del previsto. Prima la trasferta di Lecce, contro una formazione chiamata a salvarsi (più quattro sulla Cremonese che giocherà col Pisa), poi la Fiorentina e infine il Torino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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