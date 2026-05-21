Scomparsa al Collatino | ricerche intense per Sara Romano Schiavella

Le ricerche per trovare Sara Romano Schiavella continuano nel quartiere Collatino e nelle zone vicine come Quarticciolo, dove sono state concentrate le ultime operazioni. La donna, di circa 30 anni, indossa una giacca colorata, jeans e scarpe sportive. È alta circa 1,65 metri, con capelli lunghi e castani, e occhi scuri. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio queste aree in cerca di eventuali tracce utili a ritrovarla.

? Domande chiave Dove sono state concentrate le ultime ricerche tra Collatino e Quarticciolo?. Quali dettagli fisici e di abbigliamento possono aiutare a riconoscerla?. Come stanno incrociando i dati sui flussi delle stazioni ferroviarie?. Chi può fornire informazioni utili oltre alle forze dell'ordine?.? In Breve Scomparsa avvenuta l'11 maggio nella zona Collatino. Donna alta 1,65 metri con occhi verdi e capelli grigi. Ricerche concentrate tra viale Togliatti, Prenestino e Quarticciolo. Coinvolto Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv al numero 3881894493. L’appello per ritrovare Sara Romano Schiavella, la quarantatreenne scomparsa nella zona del Collatino l’11 maggio scorso, continua a scuotere i residenti della periferia romana in cerca di un segnale concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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