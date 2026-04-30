Mistero a Terni | l’auto ritrovata vicino al canale ricerche intense

A Terni, un uomo di 60 anni scomparso mercoledì 29 marzo è stato ritrovato vicino a un canale, a bordo di un’auto che si trovava nei pressi del Recentino. Le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche sul territorio, concentrandosi sulla zona circostante. Non sono stati ancora rilasciati dettagli su eventuali motivi della scomparsa o sulla condizione dell’uomo al momento del ritrovamento.

? Cosa sapere Sessantenne di Terni scomparso da mercoledì 29 marzo, ritrovata auto vicino al canale Recentino.. Soccorso con elicottero, sommozzatori e unità cinofile nell'area tra Santa Filomena e Sabbione.. Le ricerche per il sessantenne ternano scomparso tra mercoledì 29 marzo e le ore notturne proseguono nel quadrante che separa Santa Filomena da Sabbione, dopo il ritrovamento della sua vettura vicino al canale Recentino. Il mistero che avvolge la sparizione dell’uomo di circa 60 anni, residente a Terni, ha mobilitato un massiccio dispositivo di soccorso nell’area situata nelle immediate vicinanze del polo chimico. Le operazioni sono iniziate nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando l’auto del cittadino è stata individuata nei pressi del corso d’acqua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero a Terni: l’auto ritrovata vicino al canale, ricerche intense Notizie correlate Leggi anche: Colpo di notte, ritrovata l’auto. Zaino di attrezzi vicino al corpo. I complici coperti nella loro fuga Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell’auto vicino a un fiume: ricerche in corsoI vigili del fuoco cercano in un fiume l'auto di Alessandro Giannetti, scomparso da Tivoli. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il Lucifero. Un viaggio nel mistero del tempo; Un giovane figlio della terra siciliana spezzato dal mistero del male: il grido del vescovo di Pavia per Gabriele; Ancona noir: il mistero della Strega alla Pinacoteca Podesti nel nuovo episodio di Mirabilia Marche | VIDEO; Xena: principessa guerriera, svelato il mistero dello spinoff mancato su Gabrielle. Osimhen e il mistero Mercedes: come stanno davvero le cose - facebook.com facebook Non è stata la siccità, il mistero del crollo della civiltà Maya si infittisce x.com