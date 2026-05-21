Scoffera in Fiera 2026 con artigianato gastronomia intrattenimento e attrazioni per bambini

Domenica 24 maggio si terrà l'undicesima edizione di Scoffera in Fiera, evento che coinvolge circa 120 bancarelle distribuite tra aree dedicate all’artigianato, all’abbigliamento, all’hobbistica e ad altri settori. La manifestazione si svolge in uno spazio verde e offre una vasta gamma di prodotti gastronomici, tra cui piatti tradizionali e street food. L’evento prevede anche intrattenimento e attrazioni pensate per i bambini, creando un’occasione di svago per famiglie e visitatori di tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui