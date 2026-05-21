Scoffera in Fiera 2026 con artigianato gastronomia intrattenimento e attrazioni per bambini
Domenica 24 maggio si terrà l'undicesima edizione di Scoffera in Fiera, evento che coinvolge circa 120 bancarelle distribuite tra aree dedicate all’artigianato, all’abbigliamento, all’hobbistica e ad altri settori. La manifestazione si svolge in uno spazio verde e offre una vasta gamma di prodotti gastronomici, tra cui piatti tradizionali e street food. L’evento prevede anche intrattenimento e attrazioni pensate per i bambini, creando un’occasione di svago per famiglie e visitatori di tutte le età.
Domenica 24 maggio ritorna Scoffera in Fiera per la undicesima edizione. Circa 120 banchi immersi nel verde suddivisi tra le differenti aree merceologiche tra artigianato, abbigliamento, hobbistica e altro, con particolare riguardo ai prodotti gastronomici con piatti tradizionali e street food e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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