Torna il Villaggio del Gusto - Cab edition 2026 | gastronomia cultura sostenibilità e intrattenimento
A Bari si avvicina l’apertura del “Villaggio del Gusto - CAB Edition 2026”, un evento che si svolgerà dal 7 al 10 maggio nella zona di Largo Giannella, sul lungomare. La manifestazione prevederà momenti dedicati alla gastronomia, alla cultura, alla sostenibilità e all’intrattenimento, attirando visitatori interessati a scoprire le proposte e le iniziative in programma in questa location suggestiva.
Bari si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della primavera: il Villaggio del Gusto – CAB Edition 2026, in programma dal 7 al 10 maggio nella suggestiva cornice di Largo Giannella, sulla rotonda del lungomare. La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, rappresenta un.🔗 Leggi su Baritoday.it
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