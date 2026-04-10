Benevento un aperitivo per parlare di sclerosi multipla | confronto diretto con la neurologa per gli under 40

A Benevento si è tenuto un incontro informale dedicato alla sclerosi multipla, rivolto in particolare a persone under 40. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con una neurologa, ponendo domande e ricevendo chiarimenti sulla condizione. L’iniziativa ha previsto un aperitivo, creando un ambiente rilassato per favorire il dialogo e la condivisione di informazioni sulla malattia.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa A Benevento la salute incontra il dialogo in un contesto informale e accogliente. Giovedì 11 aprile alle ore 17:00, presso la sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) – Sezione Provinciale di Benevento, in Viale Antonio Mellusi 68, si terrà l’“Aperitivo di confronto con la neurologa”, un evento informativo gratuito rivolto ai e alle giovani under 40. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio diverso dal tradizionale ambulatorio medico: un momento di incontro sereno, pensato per favorire il dialogo diretto con esperti e pazienti. Al centro dell’appuntamento ci saranno infatti i dubbi, le domande e le esperienze di chi convive con patologie neurologiche come la sclerosi multipla, la neuromielite ottica (NMOSD) e la MOGAD. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, un aperitivo per parlare di sclerosi multipla: confronto diretto con la neurologa per gli under 40 Leggi anche: L'outlet di Vicolungo ospita l'Associazione italiana sclerosi multipla con la campagna Gardensia Leggi anche: “La mia libertà di scelta è amore per me”: morto con suicidio assistito 56enne con sclerosi multipla Argomenti più discussi: Benevento, 03-04-2026 16:42; Benevento si prepara al grande spettacolo su due ruote: torna il Distinguished Gentleman’s Ride 2026. Benevento si prepara al grande spettacolo su due ruote: torna il Distinguished Gentleman’s Ride 2026Motori pronti a rombare, abiti eleganti e uno scopo nobile: tutto è pronto per uno degli eventi motociclistici più attesi dell’anno. Domenica 17 maggio 2026 torna a Benevento il Distinguished Gentlema ... ntr24.tv Benevento: «Speriamo che la Serie B porti indotto per le attività»Dopo la promozione in serie B del Benevento la città si è risvegliata con un’energia diversa. Non è soltanto l’effetto di un salto di categoria sportivo, ma ... ilmattino.it La Campania ospita una serie di incontri dedicati alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo: appuntamenti a Salerno, Caserta e Benevento con l'iniziativa "Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo". - facebook.com facebook A Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, poliziotti stanno eseguendo misure cautelari disposte a carico di 54 persone responsabili a vario titolo, di ass. di stampo mafioso, traffico di droga, tentato omicidio e x.com