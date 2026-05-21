Aperitivo con l’esperta a Chieti un incontro con la neurologa Giovanna De Luca dedicato ai giovani con sclerosi multipla

A Chieti si è tenuto un incontro intitolato “Aperitivo con l’esperta”, durante il quale una neurologa ha risposto alle domande di giovani affetti da sclerosi multipla. L’evento ha offerto l’opportunità di discutere in modo informale di temi legati alla malattia e alle sue patologie correlate, permettendo ai partecipanti di approfondire aspetti medici e di condividere esperienze. La serata ha previsto anche un momento di confronto diretto tra i presenti e la professionista.

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