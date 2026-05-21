Aperitivo con l’esperta a Chieti un incontro con la neurologa Giovanna De Luca dedicato ai giovani con sclerosi multipla
A Chieti si è tenuto un incontro intitolato “Aperitivo con l’esperta”, durante il quale una neurologa ha risposto alle domande di giovani affetti da sclerosi multipla. L’evento ha offerto l’opportunità di discutere in modo informale di temi legati alla malattia e alle sue patologie correlate, permettendo ai partecipanti di approfondire aspetti medici e di condividere esperienze. La serata ha previsto anche un momento di confronto diretto tra i presenti e la professionista.
Un’occasione per confrontarsi, fare domande e approfondire temi legati alla sclerosi multipla e alle patologie correlate in un contesto informale. Si terrà venerdì 22 maggio alle ore 18, nella sede del Csv – Centro Servizi per il Volontariato di Chieti, in via dei Frentani 81, il secondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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