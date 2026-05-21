Scivola e precipita in un canale | salvato con l' elicottero

Un uomo di 68 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in una zona impervia sopra Anfo, a circa 1700 metri di altitudine. Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, è scivolato e caduto in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno utilizzato un elicottero per recuperarlo e portarlo in salvo. La zona si trova in una zona difficile da raggiungere, che ha richiesto l’intervento di mezzi aerei per il salvataggio.

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