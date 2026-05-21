Scivola e precipita in un canale | salvato con l' elicottero

Da bresciatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 68 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in una zona impervia sopra Anfo, a circa 1700 metri di altitudine. Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, è scivolato e caduto in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno utilizzato un elicottero per recuperarlo e portarlo in salvo. La zona si trova in una zona difficile da raggiungere, che ha richiesto l’intervento di mezzi aerei per il salvataggio.

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È precipitato in un canale mentre si trovava in quota, in una zona impervia sopra Anfo. Un uomo di 68 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, dopo una caduta avvenuta a circa 1700 metri di altitudine.L’allarme è scattato intorno alle 13.30. La centrale operativa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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