Incidente sul lavoro sull' Alemagna operaio scivola nel cantiere stradale e precipita nell' argine | trasportato in ospedale con l' elicottero

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina sulla strada statale Alemagna nel comune di San Vito di Cadore. Un operaio è scivolato nel cantiere stradale e è precipitato nell’argine vicino alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale con un elicottero. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

SAN VITO DI CADORE (BELLUNO) – Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, sulla strada statale Alemagna, nel comune di San Vito di Cadore: un operaio, che stava lavorando all'interno di un cantiere stradale, è scivolato nell'argine presente nell'area, precipitando per circa tre metri. I soccorsi Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cortina, che ha provveduto a recuperare il ferito, collaborando con il personale sanitario Suem 118 per le necessarie operazioni di soccorso. L'uomo è stato stabilizzato sul posto ed elitrasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per i rilievi di competenza.